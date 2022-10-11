Samsun'da fuhuş operasyonunda 10 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 14 cep telefonu, Hint keneviri ve cam kavanozun içinde 25,45 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

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