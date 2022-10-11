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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

AA

SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) bünyesinde faaliyet gösteren çocuk balesi ve çocuk korosuna özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 dönemi özel yetenek sınavlarına ilkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Çocuk korosu ve balesi seçimleri için 13 Ekim'e kadar SAMDOB'a başvurulması gerekiyor.

Çocuk balesi sınavı 15 Ekim, çocuk korosu sınavı ise 16 Ekim'de saat 10.00'da yapılacak.

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