SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) bünyesinde faaliyet gösteren çocuk balesi ve çocuk korosuna özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 dönemi özel yetenek sınavlarına ilkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören çocuklar kayıt yaptırabilecek.



Çocuk korosu ve balesi seçimleri için 13 Ekim'e kadar SAMDOB'a başvurulması gerekiyor.

Çocuk balesi sınavı 15 Ekim, çocuk korosu sınavı ise 16 Ekim'de saat 10.00'da yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.