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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Numan Kurt, sendika binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, genel kurul süreci yaşadıklarını belirtti.

Delege seçimlerini tamamladıklarını söyleyen Kurt, "Sekiz yıldır ilçe temsilciliği yürütmekteyim ve genel kurulda görevi genç bir arkadaşımıza devredeceğiz. Bu bir bayrak yarışı ve bizim bayrağı yeni arkadaşlara devretme zamanımız geldi. Bugüne kadar bana destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız da, "Sendikal hareketliliğin gerilediği bir dünyada örgütlenmeye bakışımız ve tutumuz, bu alana yeni bir anlam kazandırıyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde birçok soruna çözüm bulunmasını sağladık, onlarca kazanım elde ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları, görüş ve öneriler, promosyon, uzman ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıya, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da katıldı.

- Kavak HEM'de aşçı yardımcılığı kursu açıldı

Kavak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce fabrika, ve kuruluşların ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere aşçı yardımcılığı kursu açıldı.

HEM Müdürü Zekeriye Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HEM mutfak bölümünde açılan 330 saat süreli kursa 21 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurs eğitmeni olarak Hümeyra Uyanık'ın görevlendirildiğini belirten Ersoy," İlçemizdeki fabrika ve iş yerlerinden gelen talep üzerine iş yeri, fabrika ve kuruluşların ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, aşçı yardımcılığı kursu açtık. Kurslarımız haftanın ilk 4 günü devam edecek. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika vereceğiz. Bu sertifika ile isteyene başka işletmelerde çalışabilme, isteyene ise kendi iş yerini kurabilme imkanı sağlanmış olacak." dedi.

- Kavak'ta motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesince, Samsun-Kavak ve Asarcık-Kavak kara yolu ilçe girişinde yapılan denetimde, motosiklet sürücüleri ve motorlu bisiklet kullananlara trafik kuralları hatırlatıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla görev alanına giren tüm yollarda değişik zamanda denetimlere devam edileceği bildirildi.

- Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Kavak'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen programa, Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Müftü Yakup Belen, müftülük çalışanları, emekli din görevlileri ve davetliler katıldı.

Kaymakam Faruk Atar, "Camiler bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerlerdir. Toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstelenmişlerdir." dedi.

Atar, din görevlilerinin haftasını kutladı.

- Bafra Belediyesinden ücretsiz sağlıklı yaşam etkinlikleri

Bafra Belediyesi, ücretsiz sağlıklı yaşam etkinliklerine bu yıl da devam ediyor.

Daha önce hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören Sağlıklı Yaşam Etkinliği için ön kayıtlar başladı.

Sağlıklı Yaşam Etkinliğinden yararlanmak isteyen kadınların Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü İrtibat Bürosu'na başvurmaları yeterli olacak.

Etkinliğe katılan kadınlar profesyonel eğitmenler eşliğinde step, aerobik ve plates derslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Daha önce hayata geçirdiğimiz ve dikkat çekici boyutta ilgi gören Sağlıklı Yaşam Etkinliğimizi bu yıl da ücretsiz olarak Bafralı kadınlarımızın hizmetine sunuyoruz. Spor Müdürlüğümüz bu konudaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlıklı Yaşam Etkinliğimizin hanım kardeşlerimize sağlıklı yaşam konusunda önemli bir alternatif oluşturacağına inanıyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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