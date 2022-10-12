Samsun'da 32 bin 784 proje ile TEKNOFEST'e katılan öğrenciler ödüllendirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, TEKNOFEST KARADENİZ'e 32 bin 794 proje ile katılan öğrenci ve öğretmenlere ödül verildi.



Samsun Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ömer Halisdemir Konferans Salonunda TEKNOFEST KARADENİZ öğrenci buluşması gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da başarı ile yaptıklarını söyledi.

Festivale geçen yıl 704 bu yıl ise 32 bin 794 proje ile katıldıklarını aktaran Dağlı, "Öğrenci sayısına düşen başvuru sayısı ile Türkiye birincisi olduk. Bu rakamlardan okullarımızda TEKNOFEST'in yaygınlaştığı sonucuna ulaşabiliriz. Geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullardan 31 proje Türkiye finallerine kalırken bu yıl 94 proje finallere kaldı. Samsun takımları 9 ödül alarak büyük başarı elde ettiler. Bu yıl TEKNOFEST'in Samsun'da yapılması, gerek başvuru sayısı gerekse ödül bakımından üst sıralarda yer aldık. Festivalin ilimizde olmasının da etkisiyle bu heyecan tüm şehirde olduğu gibi okullarımızda da hissedildi. Samsun takımları 9 ödül alarak büyük başarı elde ettiler. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

TEKNOFEST'e öğrencilerin katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Dağlı, "İlçe köylerimizden 90 bin öğrencimizi TEKNOFEST'e taşıdık. TEKNOFEST'in amacı da bir çocuk bir uçağa, bir SİHA, İHA'ya dokunsun, yakından görsün ve ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkıda bulunsun. Sadece kentimizden değil çevre illerden ekonomik durumu iyi olmadığı için TEKNOFEST'e gelemeyecek olan öğrencilerimizi ise T3 Vakfı güzel bir organizasyon yaparak festivale aileleriyle birlikte getirdi." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal Yavuz, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar TEKNOFEST KARADENİZ'e proje sunan öğretmen ve öğrencilere ödül verdi.









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