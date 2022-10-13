Yakakent'te kırsal mahallelerde kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

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SAMSUN (AA) - Yakakent ilçesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekiplerince kırsal mahallelerdeki kadınlara kanser taraması yapıldı.

Yakakent Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM ve Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin Sarıgöl Mahallesi'ni ziyaret ederek kırsal mahallede yaşayan kadınları meme kanseri hakkında bilgilendirdiği ve broşürler dağıttığı belirtildi.

Kırsal mahallelerde yaşan kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak için hem tarama hem de bilgilendirme çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, meme kanserinin ülkede ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve en çok ölüme neden olan hastalık olduğu vurgulandı.

Meme kanseri tedavisinde hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılığına ulaşıldığına işaret edilen açıklamada, tedavide cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulandığını hatırlatıldı.

Her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada 40-69 yaş aralığındaki kadınların Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz mamagrofi çektirebildikleri kaydedildi.

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