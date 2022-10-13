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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Terme ilçesinde makine sanayi üretimini güçlendirmek ve ihracat potansiyelini artırmak için "Terme İhracata Hazırlanıyor Projesi" hayata geçirdi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında imzalanan protokolle proje kapsamında, ilçede faaliyet gösteren firmalara dış ticaret eğitimi verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçelerinin özellikle makine sanayi üretimi konusunda marka bir şehir olduğunu ifade etti.

Amaçlarının bu eğitimler sonunda firmaların başta tarımsal makinelerin satışı konusunda yeni pazarlara açılmasını sağlamak olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ise makine sanayinin daha çok ihracat yapar hale gelmesidir. Dış ticareti artırmanın önemli unsurlarından biri de dış ticareti bilen nitelikli elemandır. Önümüzdeki süreçte ihracatın ve dış ticaretin ilçemize, ilimize ve ülkemize sağlayacağı katkıları dikkate aldığımız zaman bu eğitimlere ihtiyacımızın olduğu ortada. İlçemizin potansiyeline, üretim gücüne, lojistik imkanlarına çok inanıyoruz."

Terme İhracata Hazırlanıyor Projesi kapsamında OKA işbirliği ile verilen dış ticaret eğitimleri 1,5 ay daha devam edecek.

- Şehit Erol Haspulat kabri başında anıldı

Bafra ilçesinde, Cizre'de 1992 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Erol Haspulat kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına, şehidin yakınları ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, Bafra Din Görevlileri Derneği Başkanı İsmail Sipahi, şehidin adının verildiği İMKB Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Yasin suresinin okunmasının ardından edilen dualarla program sona erdi.

- Çarşamba'da AVM içinde halk kütüphanesi yapılıyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AVM içinde yapılan Çarşamba Halk Kütüphanesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Çarşamba Halk Kütüphanesi'nin içinde konferans salonları, söyleşi, çay içme, kitap kafe gibi alanların olacağını aktaran Doğan, üniversite kenti Çarşamba'da öğrencilerin derslerini çalışıp sınavlarına hazırlanacakları, vatandaşların da rahatlıkla yararlanabilecekleri bir kütüphaneyi ilçeye kazandıracaklarını vurguladı.

Doğan, "İlçemizde Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'nden İletişim Fakültesi'ne toplamda 3 fakülte, 2 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Çarşamba'mızda binlerce öğrencimiz öğrenim görüyor. Bu özellikler baz alındığında ilçemize kazandırdığımız Türkiye'nin geniş kapsamlı AVM içindeki ilk kütüphanesi olma özelliğine sahip Çarşamba Halk Kütüphanemiz ilçemize büyük değer katacaktır. Gençlerimiz, öğrencilerimiz kütüphanemizde sınavlarına hazırlanma imkanı bulacaklar, diledikleri kitaplara ulaşma imkanı bulacaklar. Vatandaşlarımızın da oldukça fazla yararlanacakları bir kütüphane olacak. İlçemize, öğrencilerimize vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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