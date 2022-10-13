Havza'da KYK yurdunda kalan kız öğrenciler için ilçe gezisi düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Havza Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi ve Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği işbirliği ile hazırlanan "Gelin Tanış Olalım Projesi" kapsamında ilçe gezisi düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin ilçeye adaptasyonunu hızlandırmak amacı ile hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen gezide ilk olarak öğrenciler Havza Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek Havza'nın genel tarihi, Havza Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Programa katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza hakkında öğrencilere bilgiler vererek, "Üniversite hayatı sizler için ilklerin başlangıcı. Havza Belediyesi ve diğer paydaşlarımız ile sizlerin ilçemizde rahat etmeniz ve sizler ile sağlıklı iletişim kurmak amacındayız. İnşallah eğitim süreci sonrası sizler de birer gönüllü Havzalı olacaksınız." dedi.

Öğrenciler daha sonra program kapsamında tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Cami, Atatürk Evi, Kaplıcalar bölgesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret etti.

Programın son bölümünde ise Havza Spor Salonuna geçildi. Burada öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, projenin ilçe dışından Havza'ya gelen öğrencilerin adaptasyonlarını hızlandırmak ve ilçeyi tanıtmak adına düzenlendiğini ifade etti.

Gezi boyunca Uzun ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Becer ve KYK Havza Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Elmas Eryiğit Gümüşçü öğrencilere eşlik etti.





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