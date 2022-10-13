Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 975 gram esrar ele geçirildi.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu yetiştirilerek ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 9 kilo 975 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

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