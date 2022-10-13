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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Kurupelit yerleşkesindeki Yaşam Merkezi'nde düzenlenen tanıtım günlerine katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal öğrencilerle sohbet ederek stantları gezdi.

Vali Dağlı, daha sonra Yaşam Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ücretsiz kitap bağışı etkinliğinde Rektör Ünal ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile birlikte öğrencilere ücretsiz kitap dağıttı.

Ardından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca hazırlanan keşkek öğrencilere ikram edildi.

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