Kavak'ta çocuklar kitap fuarında buluştu

SAMSUN (AA) - Kavak'ta çocuklar, 7'incisi düzenlenen Çocuk Kitapları Fuarında bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde Kavak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde 7. Çocuk Kitapları Fuarı düzenlendi.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Kadın Girişimciler Kooperatifi Salonunda düzenlenen Çocuk Kitapları Fuarı açılışına Kaymakam Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile bazı kamu görevlileri, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk Kitapları Fuarında okumanın önemine dikkat çeken Kaymakam Faruk Atar, konuşmasında, "Okumak çok önemlidir. Dinimizin ilk emri 'oku'dur. Hazreti Ali de 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyerek okumanın önemini vurgulamıştır. Okuyalım, okuyalım ki yaşayalım, hayatımızın olumlu yönde akışını sağlayalım. Ne kadar okursanız, bilgi dağarcığınız gelişir, genel kültürünüz artar" dedi.

Günümüz dünyasında büyük bir bilgi kalabalığı olduğunu, bilgiye erişimin kolaylaştığını ancak doğru bilgiye ulaşmanın ise zor olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'da gerçek doğru bilgiyi bulabilmek ve değerlendirmek için çok okumak gerektiğini söyledi.

Başkan Sarıcaoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi."Artık ilçemizde kitapla buluşmanın ve kitap okumanın önündeki engelleri kaldırıyoruz. Ayrıca ilçemizdeki kırsal okullarda okul kütüphaneleri kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor. Bugün de burada sizlerin katılımı ile oldukça güzel ve bir o kadar da özel olan bu anlamlı kitap fuarının 7'cisini açıyoruz. Sizlere yeni yeni kitaplarla tanışma fırsatı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kavak Çocuk Kitapları fuarı 2 gün daha açık kalacak.

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