Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Ayvacık-Çarşamba karayolunda dün akşam Çarşamba istikametine seyir halinde olan Selçuk E. (21) idaresindeki 78 SR 704 plakalı otomobil, Çarşamba istikametine dönmek isteyen Olcay Ç. (23) idaresindeki 55 FZ 525 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüsü Selçuk E. ile diğer otomobil içerisinde bulunan Canan S., Beytullah K., Emine Ç., ve Esengül S. yaralandı. Yaralılardan Esengül S'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.