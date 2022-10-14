Samsunspor, Altınordu'ya konuk olacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Tarık Güldal düdük çalacak.

Ligin son 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-beyazlı ekip, 8 puan topladı.

Samsunspor, Altınordu'yu mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Samsun ekibinde Mucahit Albayrak, Şener Kaya, Yusuf Abdioğlu ve Cihan Kahraman, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçen Arvydas Novikovas ve Osman Çelik'in ise forma şansı bulması bekleniyor.



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