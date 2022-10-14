Bafra'ya büyük alt yapı yatırımı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bafra’da yürütülen ve son 50 yılın en büyük altyapı yatırımı olarak gösterilen çalışmalar hızla devam ediyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın ısrarlı çalışması, Belediye Meclis üyelerinin desteği ve Mustafa Demir başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesinin duyarlı yaklaşımı ile kısa sürede projelendirilip temmuz ayında başlanan altyapı çalışmalarını Bafralılarda oldukça sahiplenmiş durumda.



Bafra’nın bu günlere dev bir yatırıma şahitlik ettiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yakından takip ettiği çalışmalar açıklamalarda bulundu.

Hamit Kılıç, "Bafra, yıllara yayılmış kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu sorunundan yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırımla kurtuluyor. Böylesi değerde ve önemdeki yatırımın Bafra’ya kazandırılmasından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e, her safhasını hassasiyetle takip eden SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık’a şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Temmuz ayında başlanan çalışmalarda günümüze kadar 1477 metre kanalizasyon, 3 bin 256 metre yağmur suyu ve 8 bin 644 metre içme suyu şebekesi olmak üzere toplam 13 bin 397 metrelik şebeke yapıldı.Yatırım kapsamında Bafra aynı zamanda asbest boru sorunundan da kurtuluyor. 115 kilometre asbest boru hattı değişiyor. Sadece içme suyu hattının değişimi yaklaşık 110 milyon lira civarında. Üstünün asfaltlanması vs. işlemlerinin ardından rakam 150 milyon lirayı buluyor. Rakamlar üst üste konulduğunda yatırımın önemi ve kıymeti net bir şekilde ortaya çıkıyor. “ dedi.

Başkanı Kılıç, "İlçemize duyduğumuz sevgi ve görev bilinciyle bakıldığında Bafra’mızın gelecekteki 50 yılına yönelik yapılan bu yatırımın bizlerin ve meclisimizin döneminde yapılmış olması bir gurur vesilesi. Bu yatırımda bizlerin ne kadar emeği varsa Bafra Belediye Meclisini oluşturan her bir üyemizin ve basınımızla birlikte toplumumuzu oluşturan tüm katmanların da o kadar emeği var. Bu vesile ile kendilerinize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bafra Belediyesi olarak çalışmalar esnasında günlük hayata yansıyan olumsuz etkilerini minimuma indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri aldığını ifade eden Hamit Kılıç, "Üstlenici firma yetkilileri ile bir araya gelerek çeşitli stratejiler geliştirdik. Çalışma güzergahlarında insan ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla bir zabıta ekibi oluşturduk. Ekibimiz şuan görev başında ve başta araç trafiği olmak üzere insanlarımıza alternatif güzergahlar belirterek sorun yaşanmaması için gayret gösteriyor." şeklinde konuştu.



Hamit Kılıç sözlerini şu şekilde tamamladı:



"İlçemiz alt yapıda yıllardır süregelen sorunlardan kurtulabilmek adına çok önemli bir yatırım alıyor. Hepimiz iş bittiğine alınan hizmetin şuan yaşanılan problemlere değmiş olduğunu göreceğiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.