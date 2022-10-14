Bafra görme engelliler yürüyüş düzenledi

SAMSUN (AA) Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Bafra Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı önünde toplanan Bafra Görme Engelliler Derneği üyeleri basın açıklaması yaparak gurup halinde polisin güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Bulvarından, Bafra 15 Temmuz Demokrasi meydanına kadar yürüdü.



Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla görme engellilerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlamak, farkındalık oluşturmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve zihniyet dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Her birey gibi görme engellilerimizin de yaşam haklarını elde edebilmeleri için pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle sosyal adaleti sağlamak durumundayız. Görme engellilerin zorlandıkları ulaşım konusunda sağlayacağımız imkanlarla kaldırım rampaları ve kaldırımlardaki sarı çizgiler onlar için hayati önem taşımaktadır. Toplumumuzdaki her birey bu hassasiyetle yaklaşması gerekmektedir.” dedi.



Bafra Görme Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Dağlı, "Beyaz Baston haftasında bastonun öneminden bahsederken mutlaka engelli sorunlarına da dikkat çekmeliyiz. Bu hafta beyaz bastonun önemi ve yaygınlaştırılması yanında cadde ve sokaklardaki, bina ve istasyonlardaki fiziksel engellerin ortadan kaldırılması için eylem ve mücadele haftası olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü biz engellilerin mimari sorunlarından tutun ulaşım sorunlarına kadar pek çok sorunlarımız vardır. Mümkünse bu sorunların her türlü platformlarda sık sık dile getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.



Bafra'daki görme engelliler adına konuşan Gençlik Merkezi öğrencisi Recep Şahinoğlu, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü olarak kabul edilmektedir. Baston yüzyıllar boyunca körler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan İngiliz fotoğrafçı James Biggs tarafından 1921 yılında geliştirilmiştir. Ülkemizde her yıl bu gün çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.



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