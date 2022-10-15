Samsun'da 15 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayırbaşı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler G.A. (29) ve M.G'ye (38) ait adreslerde 15 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.A. tutuklandı, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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