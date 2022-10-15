Samsun'da pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen kadın öldü.

Çatalarmut Mahallesi'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen 81 yaşındaki Alime Çakıroğlu, evlerinin 3 katındaki pencereden zemine düştü.

Yakınları, olayı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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