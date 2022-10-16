Canik Belediyesinde en düşük işçi maaşı 8 bin 200 lira oldu

SAMSUN (AA) - Canik Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol kapsamında en düşük işçi maaşının 8 bin 200 TL olduğu bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye çalışanlarıyla yaptığı toplantıda işçilere müjde verdi.

Belediyede çalışan personelin ekonomik refahının kendileri için önemli olduğunu belirten Sandıkçı, "Personelimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Personelimiz her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Maaş zammı ile ilgili Hizmet-İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz yoğun görüşmeler neticesinde belediyemizde en düşük işçi maaşı 8 bin 200 lira oldu. 282 işçimize hayırlı olsun." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Samsun İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ise, işçi haklarına verdiği önemden dolayı Sandıkçı'ya teşekkür etti.

İşçilere verilecek zam konusunda yoğun bir şekilde mesai harcadıklarını anlatan Uzun, "İmzaladığımız ek protokolün hazırlanış süreci içinde bizlere yardımcı olan, işçi haklarına her zaman verdiği önem ve destek dolayı Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı'ya çok teşekkür ederim." diye konuştu.





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