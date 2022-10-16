Şehit Tankçı Er Bülent Yalçın kabrinin başında anıldı

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SAMSUN (AA) - Hakkari Çukurca'da 2012 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Tankçı Er Bülent Yalçın, Sinop Şehitliği'nde kabrinin başında dualarla anıldı.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi tarafından ilçe dışındaki şehitler de kabirleri başında anılıyor.



Sinop Şehitliği'nde, şehit Tankçı Er Bülent Yalçın için şahadetinin onuncu yılında anma programı düzenlendi.



Şehit Yalçın'ı anma programına, şehidin yakınları ile TÜGŞAV Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ile vakıf üyeleri katıldı.

Şehidin kabrinin başında okunan Yasin-i Şerif'in ardından tüm şehitler için dua edildi.

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