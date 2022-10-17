Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Önder Sokak üzerinde A.G.A. (33), kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.



Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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