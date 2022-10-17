Samsun'da 24 öğretmen Destek AFAD Gönüllüsü belgesi aldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitimlerini tamamlayan 24 öğretmen, Destek AFAD Gönüllüsü belgelerini aldı.

Afet ve acil durumlara karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Samsun ekibi, hafif arama kurtarma, yangın, ilk yardım, psikososyal destek ve insani yardım, çadır kurma ve harita, pusula, GPRS eğitimlerini tamamladı.

AFAD Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bartın Amasra'daki madende hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diledi.

Her zaman afetlerle karşı karşıya olduklarını, bunun için de hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Dağlı, "Çeşitli afetler var. Bunların başında ilimizde en fazla muhtemel olan bizim de risk olarak gördüğümüz dört afet türümüz var. Deprem, sel, heyelan ve yangın. Bu afetlere karşı yoğunlaştık." dedi.

Afetlere hazırlık anlamında öğretmenlerin aldığı bu eğitimin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dağlı, "Milli eğitim camiasında ilksiniz, bu açıdan önemli. Biz diğer kurumlarımızda da bu çalışmaları yapıyoruz. Üniversiteler, STK'lar, diğer kurumlar... İki ay önce her ilçeden 20 muhtara, toplam 337 muhtarımızı eğittik. Yine adliye personelimizden 20 kişiyi eğittik. Yine cezaevimizden yirmişer personelimizi eğittik. Şimdi yeni projemiz her ilçemizden onar din görevlimiz Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi alacak." diye konuştu.

Dağlı, eğitimin tüm milli eğitim camiasına yayılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Destek AFAD Gönüllüsü 24 öğretmene belgeleri ve afet acil durum çantaları verildi.

Törene Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, şube müdürleri katıldı.













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