Samsunspor, Muş 1984 Muşspor maçının hazırlıklarına başladı

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 19 Ekim Çarşamba günü sahasında oynayacağı Muş 1984 Muşspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dört grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu ve Cihan Kahraman antrenmanda yer almazken, Şener Kaya salonda çalıştı.

Samsunspor, Muş 1984 Muşspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.





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