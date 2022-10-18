AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı 93. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı yaptı

SAMSUN (AA) - AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı, 93. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı gerçekleşti.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlen toplantıda konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Türkiye'nin geçen 20 yılda büyük işler başardığını, savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin mazlumların umudu olduğuna vurgu yapan Demircan, "Ne kadar gurur duysak azdır. Bugün dünya üzerinde gayrisafi milli hasılasına göre orantılı olarak hesapladığımızda, mazlumlara en çok maddi ve manevi yardımda bulunan birinci ülke Türkiye. Dünyanın zengin ülkelerine rağmen böyle onurlu, gururlu, başımızı dik tutabileceğimiz bir yönetimimiz var." dedi.

2002'de ülkemizde hastane yatak sayısı 164 bindi. Şimdi ise 258 bin. Sağlık personeli 2002'de 256 bin, şimdi ise 1,2 milyon oldu. Ulaştırmada ise bölünmüş yol 2002'de 6 bin kilometre iken biz bunu 28 bin 700 kilometreye çıkardık. Karayolu tüneli 83 taneydi, şimdi 468 tane." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ender Gür, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve ilçe yönetimi katıldı.



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