Kavak Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan besicilere hayvan hırsızlığı uyarısı

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SAMSUN (AA) - Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, besicileri hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Aslankaya, ilçede hasat döneminin sona erdiğini belirterek besicilerin hayvanlarını başıboş bırakmamasını önerdi.

Özellikle hasat sonrası araziye salınan hayvanlar üzerinde zaman zaman hırsızlık olaylarının meydana geldiğine dikkati çeken Aslankaya, "İlçemizde hasat sona erdi. Ekili araziler bulunmuyor. Bundan dolayı hayvan yetiştiricilerimiz, besicilerimiz büyükbaş hayvanlarını başıboş bırakıyor. Başıboş kalan hayvanlar köyden uzaklaşıp ormana da girebiliyor. Bu durumda hayvan hırsızları için bir fırsat oluyor." dedi.



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