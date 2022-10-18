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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun merkezli 2 ilde "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"

AA

Samsun merkezli 2 ilde "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"

SAMSUN (AA) - FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 81 ilde düzenlenen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında Samsun merkezli 2 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonu içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Samsun ve Ankara'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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