SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ'ye ait bir tarz oluşturmak ve marka üniversite olmak istediklerini belirtti.

Üniversitenin Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Atatük Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen öğrenci oryantasyon programında konuşan Ünal, başlattıkları değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyledi.

OMÜ'nün kendisini revize ettiğini belirten Ünal, "Yarım asırlık bir üniversiteyiz. Öğrenciyi ve öğrencinin gelişimini merkeze alarak bütün imkanlarını seferber etmiş, sistemi düzeltmiş, ölçme değerlendirmesini yeniden planlamış bir üniversiteyiz." dedi.

Hayatın değiştiğine ve değişimin çok hızlı gerçekleştiğine dikkati çeken Ünal, bütün öğrencilerin değişimin gerisinde kalmaması gerektiğini söyledi.

Öğrencileri geleceğe tam donanımlı olarak hazırlamak istediklerini işaret eden Ünal, "Burada temel hedefimiz gelecek. Siz buradan mezun olduğunuzda birçok bilgi sistemden kalkacak ve teknoloji de belki eskimiş olacak. Bu nedenle üniversiteye ait bir tarz oluşturmak ve marka üniversite olmak istiyoruz. Sizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Nasıl 'ODTÜ, İTÜ mezunuyum.' deniliyorsa ve siz burada bir ayrıcalık görüyorsanız yani bu üniversitenin size avantaj sağlayacağını düşünüyorsunuz demektir. Biz de OMÜ'yü biraz daha güçlü etkisi olan bir kavrama dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ise OMÜ’nün yaklaşık 54 bin öğrenci ve çalışanlarıyla 60 bin kişilik bir aile olduğunu ifade etti.

OMÜ'nün birçok ilçeden daha fazla nüfusa sahip olduğunu işaret eden Eren şunları kaydetti:

"Büyük olmanın avantajı olduğu gibi büyük olmanın dezavantajları ve birtakım eksiklikleri de olabiliyor. Bu salonda öğrencilerimiz var. Şunu unutmayalım ki hayatınızdaki en önemli kırılım burada gerçekleşecek. Branşınız, alanınız ne olursa olsun en önemli dostluklarınız burada oluşacak. Ve aynı zamanda hayata bakışınız burada şekillenecek. Bundan dolayı üniversitemizin her türlü imkanından yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Bizim sizden talebimiz, bu büyük ailenin yönetiminde büyük ailelerin büyük kalmasında ve büyümesinde bize yardımcı olmanız. Çok açık bir öneride bulunacağım. Bizi lütfen taleplerinizle zorlayınız. Bizi zorlamazsanız, biz mevcudu da koruyamayız. Bu zorlama sadece lafla olmamalıdır. Siz de taşın altına elinizi koyarak omuz vererek bu yüke dahil olmalısınız. Bu yükü ancak böyle taşıyabiliriz. Sorunlarımız olduğu zaman birlikte çözelim."

Programda OMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisinin öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

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