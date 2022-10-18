OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal:

AA

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal:

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ'ye ait bir tarz oluşturmak ve marka üniversite olmak istediklerini belirtti.

Üniversitenin Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Atatük Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen öğrenci oryantasyon programında konuşan Ünal, başlattıkları değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyledi.

OMÜ'nün kendisini revize ettiğini belirten Ünal, "Yarım asırlık bir üniversiteyiz. Öğrenciyi ve öğrencinin gelişimini merkeze alarak bütün imkanlarını seferber etmiş, sistemi düzeltmiş, ölçme değerlendirmesini yeniden planlamış bir üniversiteyiz." dedi.

Hayatın değiştiğine ve değişimin çok hızlı gerçekleştiğine dikkati çeken Ünal, bütün öğrencilerin değişimin gerisinde kalmaması gerektiğini söyledi.

Öğrencileri geleceğe tam donanımlı olarak hazırlamak istediklerini işaret eden Ünal, "Burada temel hedefimiz gelecek. Siz buradan mezun olduğunuzda birçok bilgi sistemden kalkacak ve teknoloji de belki eskimiş olacak. Bu nedenle üniversiteye ait bir tarz oluşturmak ve marka üniversite olmak istiyoruz. Sizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Nasıl 'ODTÜ, İTÜ mezunuyum.' deniliyorsa ve siz burada bir ayrıcalık görüyorsanız yani bu üniversitenin size avantaj sağlayacağını düşünüyorsunuz demektir. Biz de OMÜ'yü biraz daha güçlü etkisi olan bir kavrama dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ise OMÜ’nün yaklaşık 54 bin öğrenci ve çalışanlarıyla 60 bin kişilik bir aile olduğunu ifade etti.

OMÜ'nün birçok ilçeden daha fazla nüfusa sahip olduğunu işaret eden Eren şunları kaydetti:

"Büyük olmanın avantajı olduğu gibi büyük olmanın dezavantajları ve birtakım eksiklikleri de olabiliyor. Bu salonda öğrencilerimiz var. Şunu unutmayalım ki hayatınızdaki en önemli kırılım burada gerçekleşecek. Branşınız, alanınız ne olursa olsun en önemli dostluklarınız burada oluşacak. Ve aynı zamanda hayata bakışınız burada şekillenecek. Bundan dolayı üniversitemizin her türlü imkanından yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Bizim sizden talebimiz, bu büyük ailenin yönetiminde büyük ailelerin büyük kalmasında ve büyümesinde bize yardımcı olmanız. Çok açık bir öneride bulunacağım. Bizi lütfen taleplerinizle zorlayınız. Bizi zorlamazsanız, biz mevcudu da koruyamayız. Bu zorlama sadece lafla olmamalıdır. Siz de taşın altına elinizi koyarak omuz vererek bu yüke dahil olmalısınız. Bu yükü ancak böyle taşıyabiliriz. Sorunlarımız olduğu zaman birlikte çözelim."

Programda OMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisinin öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) FETÖ&#039;NÜN MALİ YAPILANMASINA &#039;TURGUT ASLAN&#039; OPERASYONU 543 GÖZALTI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA ...
FETÖ'nün mali yapılanmasına 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gözaltı (2)
YEREL HABERLER FETÖ'nün mali yapılanmasına 'Turgut Aslan' ...
Kavak Kaymakamı Atar'dan Müftü Belen'e Ziyaret
YEREL HABERLER Kavak Kaymakamı Atar'dan Müftü Belen'e Ziyaret
Samsun merkezli 2 ilde "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"
YEREL HABERLER Samsun merkezli 2 ilde "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"
Kavak Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan besicilere hayvan hırsızlığı uyarısı
YEREL HABERLER Kavak Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan besicilere ...
AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı 93. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı 93. Genişletilmiş ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 65 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 65 kişi ...
İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar
YEREL HABERLER İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza ...
Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi
YEREL HABERLER Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi
Terme'de örnek fırınlara Teşekkür Belgesi verildi
YEREL HABERLER Terme'de örnek fırınlara Teşekkür Belgesi verildi
Ölü bulunan İlklima, kendini vurmuş (2)
YEREL HABERLER Ölü bulunan İlklima, kendini vurmuş (2)
Ölü bulunan İlklima, kendini vurmuş
YEREL HABERLER Ölü bulunan İlklima, kendini vurmuş
Samsun'da kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin darbettiği diş teknisyeni gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin ...
Samsun'da 8 bin 564 aileye temel ihtiyaç destek kartı dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da 8 bin 564 aileye temel ihtiyaç destek kartı ...
Samsunspor, Muş 1984 Muşspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Samsunspor, Muş 1984 Muşspor maçının hazırlıklarına ...
Samsun'da 24 öğretmen Destek AFAD Gönüllüsü belgesi aldı
YEREL HABERLER Samsun'da 24 öğretmen Destek AFAD Gönüllüsü belgesi ...
Samsun'da narenciye yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da narenciye yüklü tır devrildi, 2 kişi ...
Samsun'da motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da motosikletli polis timlerinin sayısı ...
(Görüntülü) KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞIRKEN 4 KİŞİNİN SALDIRISINDA GÖZÜNÜ KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞIRKEN 4 KİŞİNİN ...
Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısında gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısında ...
(Görüntülü) MİNİBÜS, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİNİBÜS, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
SAMSUN-MİNİBÜS, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI 
YEREL HABERLER SAMSUN-MİNİBÜS, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.