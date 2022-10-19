Samsun'da 25 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 25 kilo 750 gram esrar ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda 25 kilo 750 gram esrar ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adreste bulunan 1'i yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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