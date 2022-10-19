AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 87. İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyenin Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptıkları ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi vererek, "Bu seçimde muhalefetin tek isteği var. Reis gitsin, AK Parti gitsin, bunlar gitsin. Bunun üzerinde iyi düşünülmesi lazım. 20 yılda yapılan hizmetlerin devamı gelmemesi için mi gitsin? Havza’da kapalı yüzme havuzumun temeli kısa sürede atılacak. İnşallah kısa süre sonra kapalı sebze pazarımız için çalışmalarımıza başlayacağız. Havza OSB Karadeniz’in en büyük OSB’si olması yönünde emin adımlar ile ilerliyor. İnşallah önümüzdeki 3 yılda Havza’da işsizlik diye bir sorun kalmayacak.” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Başkan Ersan Aksu ise AK Parti olarak kendileri için istişarenin önem taşıdığına dikkati çekerek, "AK Parti olarak danışma meclisi toplantılarımızı önemsiyoruz. Gelişen ve büyüyen Havzanın daha da büyümesi için hep birlikte çalışıyoruz. Dünya Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 2023’te de ülkemizin geleceği için hep birlikte sahip çıkacağız. İnanarak söylüyorum ki yarınlarımız bugünlerden çok daha güzel olacak. 2023’ten sonra 2030’lar da 2053’de çocuklarımız daha güçlü daha büyük daha bağımsız bir Türkiye’de yaşayacaklar.” dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da çok verimli bir çalışma süreci geçirdiklerini belirterek, teşkilat yapılarını daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek; "2023 seçimlerine yaklaştığımız bu süreçte bizlerde çalışmalarımıza hız verdik. Havza’da 9 bin üyemizin evini ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca partimize katılımlarda devam etmekte.” dedi.

Konuşmaların ardından Özdemir, Aksu ve Kayan partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktılar.

Toplantının son bölümünde ise Özdemir, Aksu ve Kayan mahalle temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Toplantının sonunda ise Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, AK Parti İl Başkanı Başkan Ersan Aksu’ya semaver hediye ettiler.

Daha sonra ise Özdemir, Aksu ve Kayan esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.