Samsun'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bafra ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 21 fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.H, emniyete götürüldü.

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