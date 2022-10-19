Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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SAMSUN (AA) - Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Muhtarlar adına Havza Muhtarları Derneği Başkan Vekili Sevil Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Çelenk sunma törenine Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile muhtarlar katıldı.

Mehmetçik Meydanı'ndaki programın ardından Havza Muhtarları Derneği Başkan Vekili Sevil Çelik beraberindeki muhtarlar Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Muhtarlarımız bizlerin en yakın mesai arkadaşlarımız. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız." dedi.

Ziyaretin sonunda Özdemir, Havza Muhtarları Derneği Başkan Vekili Çelik'e çiçek takdim etti.

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