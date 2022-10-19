Samsun'da öğrenci ve idarecilere SİBERAY programı anlatıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele projesi olan SİBERAY kapsamında öğrenci ve okul idarecilerine eğitim verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde çalışma yürüttü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Kampüsü'nde stant kuran ekipler, üniversite öğrencilerini, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve siber suçlarla mücadele konularında bilgilendirdi.

Ekipler, Çarşamba Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul müdürlerine de seminer verdi.

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