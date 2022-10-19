Havza'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildi

SAMSUN (AA) - Havza'da kadına yönelik şiddetle mücadelede ve farkındalık eğitimi kapsamında toplu işçi çalıştıran iş yerlerinde eğitim verildi.
Çeşitli kurum ve kuruluşlardan oluşan ekipler Havza Küçük Sanayisi, 25 Mayıs Küçük Sanayisi ve toplu işçi çalıştıran özel bir işletmede erkek çalışanlara eğitim vererek broşür dağıttı.
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi, Jandarma Komutanlığı, Sosyal Hizmetler Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ilgili personel çalışma kapsamında yaklaşık 400 erkek çalışana, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında bilgi vererek, kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı.