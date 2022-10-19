Ladik Ziraat Odası Başkanı Demir'den hayvan yetiştiricilerine aşı uyarısı

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SAMSUN (AA) - Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, hayvan yetiştiricilerine aşı uyarısında bulundu.

Demir, yaptığı açıklamada, baharda sürü sahiplerinin su ve ot bakımından Akdağ Yaylası'na çıktığını, havaların soğumasıyla da yayla dönüşlerinin tamamlandığını hatırlattı.

Sürülerin Akdağ Yaylası'nda kaldığı süre içinde yeni doğumların olduğunu da belirten Demir, "Havaların soğumasıyla birlikte yayla dönüşleri tamamlandı. Bu arada sürülerdeki gerek büyük ve gerekse küçükbaş hayvanlardan aşısız olanlar olabilir. Bunun içindir ki hayvan yetiştiricilerimiz sürülerinde mevcut aşısız hayvanların hastalıklara karşı koruyucu aşılarını yaptırmalı, kulak küpelerini taktırmalı." dedi.

Demir, hayvan yetiştiricilerinin en kısa zamanda bulundukları yerdeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini kaydetti.

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