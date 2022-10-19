Canik'te akıl ve zeka oyunları sergisi açıldı

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SAMSUN (AA) - Canik Belediyesince Canik Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı.

Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlen sergisinin açılışında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin zeka ve strateji oyunlarıyla eğlenirken öğrendiklerini belirtti.

Sandıkçı, sergide ilçedeki öğrencilerin akıl ve strateji oyunlarıyla buluşturduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz bu sergide zihinsel gelişimlerine katkı sunan dünyaca bilinen birçok zeka ve strateji oyunlarını inceledi. Düzenlediğimiz bu güzel etkinlikle öğrencilerimiz eğitici oyunlarla bilişsel becerilerini geliştiriyor." dedi.

Milli insansız hava araçlarının öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı ölümünün yıl dönümünde rahmetle andıklarını dile getiren Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle ülkemizin savunma sanayisinin gelişmesinde büyük katkıları olan, milli insansız hava araçlarının öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. İnşallah ilçemizde adını taşıyan keşif kampüsümüzde onun gibi vatanına ve milletine hizmet edecek nice nesiller yetişecek."





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