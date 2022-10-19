Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç muhtarla buluştu

SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı sosyal tesislerinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede görev yapan tüm muhtarlarla kol kola çalıştıklarını söyledi.



Kılıç, "Bafra'da 139 mahalle muhtarı ile kol kola hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız, bizim mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız. Bir anlamda onlar hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işlevi yerine getiriyorlar. O nedenle muhtarlık müessesesi bizim için çok önemli." dedi.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkan vekili Yusuf Kavak da Kılıç'a teşekkür etti.

Daha sonra ilçeden Ankara'daki etkinliklere katılmak üzere 87 muhtar yolcu edildi.





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