Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletin park halindeki bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bornova Caddesi'nde seyreden kurye Yasin Oran (16) yönetimindeki 55 KB 465 plakalı motosiklet, park halindeki 39 ABF 315 plakalı TIR'a yan tarafından çarptı.

Kazada yaralanan Oran, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.