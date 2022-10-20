Samsun'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

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SAMSUN (AA) Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonrası bir adrese düzenledikleri operasyonda, Y.D. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada, 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Benzer suçlardan aranma ve kayıtlarının olduğu öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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