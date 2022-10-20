Samsun'da ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde ağaca çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki eşi yaralandı.

İdris Gündoğdu'nun kullandığı 52 T 0041 plakalı taksi, Samsun-Ordu kara yolu Miliç mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye girdi.



Ağaca çarparak duran taksinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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