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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Ladik Ziraat Odası tarafından çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı.

Ziraat Odası Başkan İmdat Demir, yaptığı açıklamada, çiftçilere hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli çeşitli cinste 100 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımının tamamlandığını, 10 ton arpa tohumu dağıtımının da devam ettiğini söyledi.

Tohum dağıtımında amaçlarının kar olmayıp, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"İlçemizde tarımın geliştirilmesi noktasında Hamza, Nidas, Halis ve Ekiz cinsi 100 ton hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli sertifikalı buğday tohumu getirdik. Çiftçimize taleplerine göre tohumu torbalar içinde 30 kilolusunu 500 lira, 40 kilosunu ise 630 liradan teslim ettik. Arpa tohumunu da 40 kiloluk torbalar içinde 550 liradan teslimatına devam ediyoruz."

- Kavak'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi anlatıldı

Kavak'ta İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında seminer verildi.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere 62 kişi katıldı.

Seminerde katılımcı anne ve anne adaylarına Kavak Emniyet Müdürlüğü komiserlerinden Mehmet Dilsiz tarafından, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi.


- Havza'da Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinden uygulamalı eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri Havza'da, Kent Planlaması dersi kapsamında 3 gün sürecek uygulamalı eğitime başladı.

Eğitim ve gözlem turu öncesi öğrenciler ve öğretim üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Özdemir, şehir planlamacılığının öneminin her geçen gün artan bir meslek olduğunu ifade ederek, "Bu gün geldiğimiz noktada şehrin sadece şu anı değil geleceğinin de planlanması büyük önem arz etmekte. Bir şehrin planlanmasının artık uzman kişiler tarafından yapılması gerekmekte. Bunun için de sizler gibi genç şehir planlayıcılarına her zaman ihtiyacımız var. İnşallah ilçemizde geçireceğiniz süreç eğitiminize katkı sunar. Havza Belediyesi olarak ilçemizde geçireceğiniz süre boyunca sizlere yardımcı olabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Şehir Plancısı Yılmaz Açan ve Havza Belediyesi teknik personeli tarafından öğrencilere Havza'nın genel yapısı, imar planı ve coğrafi yapısı hakkında harita üzerinde bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Şanlı ve Şehir Plancısı Yılmaz Açan'ın yanı sıra Araştırma Görevlisi Yeliz Emecen eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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