Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı açılışı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) 2022- 2023 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, törende yaptığı konuşmada, yeni öğretim yılının hayırlara vesile olmasını, yeni başarı hikayeleri yazmalarına fırsatlar oluşturmasını diledi.

Değişen dünyada değiştiren olabilmek için mevcut durumun analizi, gelecekle alakalı da mutlaka bir perspektif oluşturulması gerektiğini ifade eden Ünal, "Önümüze koyduğumuz bazı hedefler vardı, bunların başında Türkiye olarak düşündüğümüzde 26. sıradaki üniversiteyiz. İki yıl içinde 31. sıradan 26. sıraya yükseldik. Fakat OMÜ'ye yakışanın ilk 10 olduğunu her fırsatta söyledim." dedi.

Ünal, misyon sahibi kendi bölgesinin kalkınmasına, uluslararası rekabet gücüne destek sağlayan, mezunu aranan bir üniversite inşa etme hayali içinde olduklarını vurguladı.

OMÜ'nün 2021'de Türkiye'deki girişimci üniversitelerin arasında yer aldığını belirten Ünal, "Burada hedef bu liste içinde yer almak, 50 üniversiteden biri olmak değil de 50 üniversitenin en iyisi olmak." diye konuştu.

Ünal, Tıp Fakültesinde cumartesi günleri de ameliyat yapılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dört haftadır cumartesi günleri Tıp Fakültesinde ameliyatlar yapılıyor. Bunun da sebebi bir kanser hastasına 6 ay sonraya randevu veriliyor. Herhangi bir acil vakaya 3 ay sonraya randevu veriliyor. Bu bizi rahatsız eden bir durumdu. Vatandaşın ulaşımını sağlayabilmek için kolay ulaşılabilir çağrı merkezi kurduk Tıp Fakültesine. Yakın zamanda bütün üniversiteye uygulayacağız. Önemli olan hizmetin kalitesi. Hizmetin kalitesi olduğu kadar da hizmete erişilebilirlik ama asıl Samsun'u ve bölgeyi ilgilendiren mesele biz yakın zamanda 71 tane yoğun bakımı açacağız. Bu Samsun'un sağlık üssü olması bakımından en önemli açılım olacak."

Yeni akademik yıl açılışına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çevreci projelerden söz etti.

Herkesin iklim değişikliğine odaklanması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bu bir üniversitenin, bir şehrin, bir ülkenin, bir kıtanın tek başına başarabileceği bir şey değil. Biz iki yılda bu konuda en aktif çalışma yapan ülkelerden biri olduk." dedi.

Demir, iklim kriziyle mücadelede alınacak önlemlere değinerek, devreye soktukları elektrikli otobüsleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarını anlattı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.





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