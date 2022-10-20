Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Bafra İlçesinde motosikletin çarptığı yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

İshaklı Mahallesi, Gençlik Caddesi'nde ilerleyen E.A.T. (33) idaresindeki 55 JR 191 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya M.A'ya (38) çarptı.

Yaya ve çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü E.A.T yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.



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