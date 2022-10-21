Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yaşardoğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde karşılayan A.Ö. ile M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.Ö, M.B'ye silahla ateş etti.



Yaralanan ve sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan M.B, buradaki müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyede çıkarılan A.Ö. hakimlikçe tutuklandı.

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