Havza'da engelli bir kişiye akülü tekerlekli sandalye verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde alınan akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi bir engelliye verildi.

Yeni Mahalle'de ikamet eden doğuştan bedensel ve konuşma engelli 48 yaşındaki Meryem Genç'in annesi Sündüz Genç, mahalle muhtarı Adem Şahin'e akülü engelli aracı ihtiyacı olduğunu iletti.

Bunun üzerine Şahin, hayırseverlerin yardımıyla Genç'e akülü tekerlekli sandalye aldı.

Aracı Meryem Genç'e teslim eden Şahin, AA muhabirine, hayırseverlerin katkılarıyla yaklaşık 30 bin lira topladıklarını belirterek, "Paranın 21 bin lirasıyla akülü engelli aracı aldık. 9 bin lira ile de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak üzere kırtasiye yardımında bulunduk. Engelli ablamız ve eğitimine destek verdiğimiz çocuklarımız adına hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sündüz Genç de kızını engeli nedeniyle evde yalnız bırakamadığını, bu nedenle dışarıdaki işlerini görmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu araç hem benim hem de kızımın hayatını oldukça kolaylaştıracak. Bize ulaşmasında emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere hayırseverlerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.





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