Bafra'da Cumhuriyet Voleybol Turnuvası başladı

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SAMSUN (AA) - Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, kamu çalışanlarının, esnafın, mahallelerin ve okulların kurduğu 9 takım katılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, Bafra Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.



Turnuva kapsamında oynanan maçta Bafra Gençlik Merkezi, Dededağı Şehit İsa Kurt Ortaokulu'nu 2-1 yendi.





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