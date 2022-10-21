Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (A) - Türk Hava Kurumu Samsun Şube Başkanı Kadir Topçu, Kavak Kaymakamı Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Ziyarette Atar ile sohbet eden Topçu, Türk Hava Kurumu olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Topçu, önceki yıllarda olduğu gibi Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü işbirliğinde gençlere yönelik model uçak yapım kursu açmayı planladıklarını aktardı.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar da model uçak kursunun ve kurs sonunda düzenlenecek etkinliğin olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.





- Kavak'ta bağlama kursu açıldı

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce bağlama kursu açıldı.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, eğitmenliğini Hasan Demir'in yaptığı kursun 300 saat süreli olacağını söyledi.

Kursa çoğunluğu kamu görevlisi olmak üzere 15 kursiyerin katıldığını aktaran Ersoy, "Özelikle gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla bağlama kursu açtık. Kursumuz çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 13.00-22.00 saatlerinde yapılıyor. Kursun ardından katılımcılara belge de verilecek." dedi.

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- Havza'da kamu personeline deprem eğitimi verildi

Samsun AFAD Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında afetlere ile acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla yürütülen bilgilendirme ve tatbikat çalışmaları kapsamında deprem eğitimi ve tahliye eğitimi yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim ve tatbikatta AFAD eğitim uzman Murat Çetin deprem, deprem öncesi hazırlıklar, deprem anında ve sonrası yapılacaklar, çök kapan tutun uygulaması hakkında bilgi aktardı.

Eğitimin sonunda bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.





- Havza'da maden şehitleri için mevlit okutuldu

Havza'da, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için mevlit okutuldu.

Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde, maden kazasında hayatını kaybeden 41 maden işçisi için mevlit okundu.

Mevlidin ardından Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edildi.

Nurlu, kazadan ve yitirilen canlardan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını vurgulayarak, "Ülkemizin ekonomisi, ailelerinin rızkı için canlarını kaybeden 41 kardeşimizi saygı ve minnet ile yad ediyorum. Rabb'imden şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine sabırlar vermesini niyaz ediyorum." dedi.





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