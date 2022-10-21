GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta yaşayan Savaş B. (39) ile karısı H.H.B. (38) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Savaş B, eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Savaş B. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı H.H.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.