GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta yaşayan Savaş B. (39) ile karısı H.H.B. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Savaş B, eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Savaş B. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı H.H.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.