Kavak'ta çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Kavak'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu otogar mevkisinde kişilere karşı işlenen suçlardan birden fazla aranma kaydı bulunan M.H. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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