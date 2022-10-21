Samsun merkezli "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda bir zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 81 ilde düzenlenen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında Samsun merkezli 2 ilde gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, talimat alınan illere gönderildi. KOM Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Ş. ve A.F.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Samsun ve Ankara'da 9 adrese 18 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalanmıştı.

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