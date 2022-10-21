Samsun'da oturdukları kafede sahte parayla hesap ödeyen 3 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde sahte parayla hesap ödedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bir kafede 3 kez sahte parayla hesap ödendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından 5 kişilik bir grubun kafede oturduktan sonra sahte 100 liralık banknotla hesabı ödeyip çıktıklarını tespit eden ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Şüphelilerden A.A. ile K.C'yi Körfez Mahallesi'nde kaldıkları otelde yakalayan ekipler, odada yaptıkları aramada aynı seri numaralı 15 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Soruşturmanın devamında M.B. ile G.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, K.C. ve G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan birinin, Ankara ve İstanbul'dan sahte banknot aldıkları kişilerin 600 adet 100 liralık sahte banknotu piyasaya sürmeye hazırlandıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

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