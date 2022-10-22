Şehit Meşeci Bafra'daki kabri başında anıldı

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SAMSUN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde 3 yıl önce teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, kabri başında anıldı.



Şehit Meşeci için şehadetinin 3. yılında Bafra Şehitliği'nde program düzenlendi. Anma programına şehidin ailesinin yanı sıra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an okunmasının ardından Meşeci ve tüm şehitler için dua edildi.





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