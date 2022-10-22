Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu düzenlenecek

SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi öncülüğünde 3-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra" sempozyumu için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, ilçede güzel bir sempozyum için çalışmalara başladıklarını söyledi.



Bafra'nın MÖ başlayarak bugüne kadar tarihini, sosyal ve kültürel yapısını anlatan 100'e yakın akademisyenin buluşacağı sempozyumun 3-6 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini belirten Kılıç, "Bafra tarihini anlayabilmesi ve öğrenebilmesi için misafirlerimize tavsiye edebileceğimiz ciddi bir eser bulunmuyor. Bafra Belediyesi olarak bir yayıneviyle anlaşarak, sempozyum sonunda çalışmaları kitap haline getireceğiz." dedi.

Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu'nun düzenleme kurulu başkanlığını yapan Milli Savunma Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Köse ise Bafra ile ilgili topladıkları kaynaklarla 5 cilt tarihi bir kitap ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "Bafra'yı yaşayan insanlar, Bafra'yı yöneten insanlar, Bafra üzerinde yaşamış olan insanlar tarihi bilmek zorunda. Bafra tarihinde 100 sene, 500 sene önceki hayatları nasıldı, nasıl ticaret yapıyorlardı? 19. ve 20. yüzyılda Bafra nasıl gelişti? Arşivlere girerek yapılan sonuçları metinlerle kitap haline getireceğiz. Sadece Bafralıların değil, dünyanın hizmetine sunacağız." diye konuştu.





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